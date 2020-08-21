Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади перенесли на 2021 год

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Запланированный на 28 августа - 6 сентября на Красной площади международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" отменен, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Москве, сообщили в пятницу организаторы.

Фестиваль пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года.

"Благодарим всех зрителей и гостей "Спасской башни", заблаговременно купивших билеты, не испугавшихся пандемии, "разряженной" рассадки и других мер, которые были предприняты при подготовке к фестивалю, - отмечается в сообщении дирекции фестиваля.

Деньги за купленные билеты будут возвращены.