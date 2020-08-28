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Роспотребнадзор попросили разрешить заполнять театры до 70%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры попросило Роспотребнадзор разрешить заполнять театры до 70% от количества мест, сообщила глава ведомства Ольга Любимова. Днем ранее такую рассадку она назвала наиболее комфортной для работы театров.

Пандемия коронавируса

Любимова отметила, что схема рассадки подготовлена совместно с деятелями культуры.

"Суть наших предложений заключается в том, чтобы одиночные зрители сидели через одно место, а семьи до пяти человек - на соседних местах. При этом исходим из того, что общий объем заполняемости залов не будет превышать 70%", - сказала она.

По ее словам, министерство находится в постоянном контакте с профессиональным сообществом и по итогам совместной работы прорабатывает варианты увеличения заполняемости залов. Она добавила, что губернаторы будут принимать решения по изменению допустимой заполняемости с учетом эпидемиологической обстановки.

Сейчас заполняемость театральных залов в большинстве регионов установлена на уровне не более 50%. Театрам это не выгодно.

Минкультуры Ольга Любимова коронавирус Роспотребнадзор

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