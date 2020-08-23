В музее Бахрушина в Москве обрушилась часть потолка

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В магазине театрального музея имени Бахрушина в Москве в воскресенье обрушилась часть потолка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Как рассказали в пресс-службе, в помещении магазина "произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа". По ее данным, в это время в зале находился сотрудник музея - кассир магазина, которая не пострадала.

Уточняется, что в связи с происшествием была вызвана скорая помощь, "зафиксировавшая легкие ссадины, без серьезных травм - сотрудник в здравии и уже находится дома".

Служба безопасности и инженерные службы музея находятся на объекте для выяснения обстоятельств, повлекших за собой нарушение потолочной поверхности. Проход в зону музейного магазина перекрыт.

Как отмечается, посетителям и сотрудникам музея ничего не угрожает.

В пресс-службе сообщили, что ремонтно-строительные работы в главном доме музея не проводились более года.

По ее данным, масштабная реставрация и строительные работы по всем объектам имущественного комплекса музея запланированы на 2021-2023 годы в рамках строительства музейно-театрального квартала "Бахрушинский".