Театральному музею Бахрушина в Москве передадут здание 1935 года постройки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Театральный музей имени А.А. Бахрушина в Москве получит еще один корпус - это здание 1935 года постройки, которое находится рядом с музеем, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Ведомство согласовало проект реконструкции здания по адресу улица Татарская, дом 20. Оно было построено в 1935 году по проекту Л.О. Гриншпуна (5-я проектная мастерская Моссовета) и некоторое время было школой. В последние годы в нем было медицинское учреждение.

В подвале здания разместят гардероб, макетный фонд, мемориально-вещевой фонд (хранение аудио-видеозаписей), фондохранилище, комнату отдыха для персонала, склад печатной продукции, помещение приемки и подготовки экспонатов, кладовые и так далее. На первом этаже появятся вестибюль с центральной лестницей, кафе с террасой, кассы. На втором этаже - учебные классы, кабинеты сотрудников, балкон с экспозиционной зоной. На третьем - фонды: архивно-рукописный, афиш и программ, декорационно-изобразительный, читальный зал на десять посетителей, административные помещения. На четвертом - офисные и административные помещения, на чердаке - инженерные системы.

Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина был основан 29 октября 1894 года Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929).