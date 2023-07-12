Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Театральному музею Бахрушина в Москве передадут здание 1935 года постройки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Театральный музей имени А.А. Бахрушина в Москве получит еще один корпус - это здание 1935 года постройки, которое находится рядом с музеем, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Ведомство согласовало проект реконструкции здания по адресу улица Татарская, дом 20. Оно было построено в 1935 году по проекту Л.О. Гриншпуна (5-я проектная мастерская Моссовета) и некоторое время было школой. В последние годы в нем было медицинское учреждение.

В подвале здания разместят гардероб, макетный фонд, мемориально-вещевой фонд (хранение аудио-видеозаписей), фондохранилище, комнату отдыха для персонала, склад печатной продукции, помещение приемки и подготовки экспонатов, кладовые и так далее. На первом этаже появятся вестибюль с центральной лестницей, кафе с террасой, кассы. На втором этаже - учебные классы, кабинеты сотрудников, балкон с экспозиционной зоной. На третьем - фонды: архивно-рукописный, афиш и программ, декорационно-изобразительный, читальный зал на десять посетителей, административные помещения. На четвертом - офисные и административные помещения, на чердаке - инженерные системы.

Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина был основан 29 октября 1894 года Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929).

Москомархитектура Москва Театральный музей Бахрушина Алексей Бахрушин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автографы Цветаевой, Маяковского и Бродского выставят на торги

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

В Москве откроется новый кинотеатр "Музейный"

Пушкинский музей проведет исследование полотен из серии "Руанский собор" Клода Моне

Пушкинский музей проведет исследование полотен из серии "Руанский собор" Клода Моне

В Москве открылся XVII Международный конкурс имени Чайковского

В Москве открылся XVII Международный конкурс имени Чайковского

"Троица" Рублева пробудет в Храме Христа Спасителя до 19 июля

Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

В Минкультуры РФ не видели заявление РПЦ о слишком долгой реставрации "Троицы"

ПМЭФ-2023

Швыдкой предложил законсервировать "Троицу" на год после ее возвращения из ХХС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });