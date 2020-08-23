Несколько человек пострадали в результате аварии в новой Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В результате столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве пострадали десять человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

По словам собеседника агентства, медики их осматривают.

Другой источник уточнил, что ДТП с участием рейсового автобуса "Мосгортранса" и самосвала произошло около 17:00 на 20-м км Калужское шоссе по направлению в центр.

Как он сообщил, движения транспорта на месте аварии осуществляется по двум полосам из четырех.

По его информации, все пострадавшие получили травмы из-за падения в салоне автобуса. Источник подчеркнул, что среди пострадавших пассажиров в тяжелом состоянии нет, помощь оказывается на месте.

Собеседник агентства добавил, что, по предварительной информации, виновник ДТП - водитель самосвала.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.