Несколько человек пострадали в результате аварии в новой Москве
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В результате столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве пострадали десять человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
По словам собеседника агентства, медики их осматривают.
Другой источник уточнил, что ДТП с участием рейсового автобуса "Мосгортранса" и самосвала произошло около 17:00 на 20-м км Калужское шоссе по направлению в центр.
Как он сообщил, движения транспорта на месте аварии осуществляется по двум полосам из четырех.
По его информации, все пострадавшие получили травмы из-за падения в салоне автобуса. Источник подчеркнул, что среди пострадавших пассажиров в тяжелом состоянии нет, помощь оказывается на месте.
Собеседник агентства добавил, что, по предварительной информации, виновник ДТП - водитель самосвала.
Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.