Два человека попали в больницу после ДТП в новой Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы в результате аварии с участием автобуса и грузовика в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказали в пресс-службе, столкновение автобуса и грузовика произошло на 25 км Калужского шоссе. В результате ДТП пострадали два человека, погибших нет.

По данным полиции, в настоящее время ряд граждан осматривают специалисты. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в департаменте транспорта столицы сообщили "Интерфаксу", что причиной ДТП на Калужском шоссе могли стать отказавшие тормоза грузовика. "По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза, после чего он столкнулся с автобусом 389-го маршрута. В результате аварии пострадали несколько человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщал, что в результате столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве пострадали десять человек.