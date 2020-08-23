У двух артистов Вахтанговского театра заподозрили коронавирус

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Часть труппы театра имени Вахтангова находится на карантине из-за подозрения у двух артистов коронавируса, сообщил "Интерфаксу" директор театра Кирилл Крок.

"Репетиции спектакля "Соломенная шляпка" приостановлены, те, кто в нем занят, именно артисты, отправлены (на карантин). Все, кто были заняты в репетиции этого спектакля, повторно проходят тест, получают справки, и потом мы примем решение о возобновлении репетиций. Это около 25 человек", - подчеркнул Крок.

По его мнению, это не отразится на открытии театра. "Я надеюсь, что мы локально пройдём, тем более у нас 100% у двух молодых наших артистов такого подтверждения нет, но они уже на всякий случай уже находятся дома", - сказал он.

Директор театра также отметил, что прежде, чем вызывать артистов на репетицию, они 1 августа сделали тест на коронавирус.