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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"У Дмитрия воспаление легких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо", - сказал Варшавер.

Он уточнил, что тест Певцова на коронавирус дал отрицательный результат.

Из-за болезни артиста новый сезон в театре откроется не запланированным спектаклем Марка Захарова "Капкан", а постановкой "Ва-банк".

Дмитрий Певцов Коммунарка Коронавирус

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