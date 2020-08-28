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В Москве 1 сентября будет тепло и дождливо

В Москве 1 сентября будет тепло и дождливо
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Росгидромет сообщает, что 1 сентября в Москве и области ожидается переменная облачность и до 24 градусов тепла, возможен дождь - преимущественно на севере и востоке региона.

"Температура ночью и в утренние часы 14...16 градусов, во второй половине дня 21...24 градуса. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что находится в пределах климатической нормы", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

1 сентября начинается учебный год в школах, колледжах и вузах России.

Росгидромет Москва

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