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Синоптики пообещали москвичам еще один день лета

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В столичном регионе резкое потепление начнется в четверг, 17 сентября, под влиянием атлантического циклона, сообщают "Метеоновости". На высоте полтора километра температура воздуха вырастет почти на 10 градусов.

"В Москву на сутки вернется лето, с теплом, ливнем и грозой", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг в городе ожидается плюс 11-13 градусов. Днем может потеплеть до 20-22 градусов максимум.

"Средняя суточная температура воздуха вновь вернется к значению 15-16 градусов, а это лето. В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень", - предупреждают синоптики.

Первая декада сентября в столице выдалась аномально теплой, средняя температура воздуха превышала норму на 4-5 градусов, заморозков совсем не было, даже в Подмосковье не холодало ниже плюс 4 градусов. Вторая декада стала прохладнее, положительная аномалия уменьшилась до 1-3 градусов.

Москва Метеоновости

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