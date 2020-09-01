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Еще 8 станций метро Москвы и МЦД вошли в список бесплатных пересадок

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиры смогут сделать бесплатные пересадки еще на восемь станций Московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД).

Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

Так, при проезде с любых станций МЦК (Московское центральное кольцо) и МЦД уже с сентября можно будет сделать бесплатные пересадки на станции метро "Молодёжная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская". При проезде с любых станций метро, МЦК можно будет сделать бесплатные пересадки на станции "Рабочий Посёлок" МЦД-1, "Красный Строитель" и "Бутово" МЦД-2. Бесплатная пересадка также будет действовать между станциями МЦД "Москва-Рижская" (Рижский вокзал) и "Рижская".

Начиная с 2015 года, в течение 90 минут с начала поездки пассажиры могут сделать бесплатные пересадки между станциями метро и МЦК. После открытия МЦД такая возможность появилась и у пассажиров Московских центральных диаметров. Перечень станций, на которые можно сделать бесплатные пересадки, определяется правительством Москвы.

Москва метро МЦК МЦД

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