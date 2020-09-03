Москвичи вспомнят жертв террористических атак

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Акции памяти жертв терактов пройдут в четверг по всей Москве, сообщили "Интерфаксу" в комитете общественных связей и молодежной политики столицы.

"В День солидарности в борьбе с терроризмом главным событием станет мемориальная акция у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) на улице Солянка", – сказал представитель комитета.

Он уточнил, что в 12:20 в храме начнется панихида, все желающие смогут возложить цветы к памятнику жертвам теракта в школе №1 Беслана.

В мэрии напомнили, что акции памяти пройдут и в других местах города, где в разные годы произошли теракты: на площади перед театральным центром на Дубровке, улице Гурьянова, Каширском шоссе, у памятного знака жертвам теракта на аэродроме Тушино.

Кроме того, москвичи смогут почтить память погибших в результате терактов у станции метро "Рижская", в вестибюле станции метро "Автозаводская", подземном переходе на Пушкинской площади, возле гостиницы "Националь", в вестибюлях станций метро "Парк культуры" и "Лубянка".

"В 14:00 активисты некоммерческих организаций, молодежных и ветеранских объединений Москвы возложат цветы к памятникам и почтут память жертв терактов минутой молчания", - добавили в комитете.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы №1 учеников и их родителей. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.