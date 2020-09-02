Путин не будет участвовать в мероприятиях памяти жертв Беслана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Участие президента Владимира Путина в каких-либо мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в Беслане, не предусмотрено, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно, память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как у любого россиянина", - заверил он.

В Северной Осетии проходят траурные мероприятия в память о погибших, они завершатся 3 сентября на мемориальном кладбище "Город ангелов".

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки террористы захватили в бесланской школе №1 больше тысячи заложников - школьников, их родственников и учителей. На третий день школу брали штурмом. Всего погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

3 сентября в России стал Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В апреле 2020 года Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны.