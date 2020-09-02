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Путин не будет участвовать в мероприятиях памяти жертв Беслана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Участие президента Владимира Путина в каких-либо мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в Беслане, не предусмотрено, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно, память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как у любого россиянина", - заверил он.

В Северной Осетии проходят траурные мероприятия в память о погибших, они завершатся 3 сентября на мемориальном кладбище "Город ангелов".

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки террористы захватили в бесланской школе №1 больше тысячи заложников - школьников, их родственников и учителей. На третий день школу брали штурмом. Всего погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

3 сентября в России стал Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В апреле 2020 года Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны.

Беслан. 15 лет

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1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.В течение трех дней заложников держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды1 сентября 2004 года из девяти бесланских детских садов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта, поэтому многие родители привели с собой на линейку малышей2 сентября президент Ингушетии Руслан Аушев смог убедить террористов освободить 26 заложников - это были женщины с грудными детьмиПосле поступления сообщений о захвате заложников директор ФСБ Николай Патрушев отдал приказ о направлении в Беслан подразделений Центра специального назначения. Общая численность сотрудников ЦСН, задействованных в операции, составила более 250 человек. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев, который был уничтожен российскими спецслужбами в Ингушетии в 2006 году. Единственного взятого живым террориста – Нурпашу Кулаева – в 2006 году приговорили к пожизненному заключению.Через полгода после теракта родители погибших и пострадавших детей создали комитет "Матери Беслана", чтобы защитить память и права тех, кто пережил трагедиюЗахват здания школы террористами завершился штурмом 3 сентября. Операция сопровождалась ожесточенной перестрелкой и подрывом заложенных боевиками взрывных устройств.Рабочие готовят гробы для похорон первых из 333 убитых заложников, 5 сентября 2004 годаМемориальное кладбище "Город Ангелов", где похоронены жертвы трагедии
1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.
Владимир Путин Дмитрий Песков Беслан Северная Осетия СССР Япония

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