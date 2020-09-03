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Инвесторы вложили в Новую Москву больше триллиона рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Частные инвесторы вложили в развитие Новой Москвы к настоящему времени около 1,1 трлн рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Благодаря объему частных инвестиций, которые на данный момент превысили 1,1 трлн рублей, и вложенному городскому бюджету в размере более 400 млрд рублей, ТиНАО комплексно и сбалансированно развивается", - сказал он.

Наиболее значимыми инвестпроектами он назвал агрокластер "Фуд Сити" в поселении Сосенское, индустриальный парк "Индиго", бизнес-парк "Румянцево".

По его словам, все инвестпроекты обеспечиваются транспортной доступностью. Город строит в Новой Москве метро и модернизирует в том числе Калужское и Киевское шоссе.

"На базе новый станций метро создаются крупные транспортно-пересадочные узлы, такие как "Саларьево", - подчеркнул Бочкарев.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что новые объекты недвижимости на этих территориях практически полностью обеспечивают население рабочими местами. За восемь лет в новой Москве создано 175 тыс. рабочих мест.

По егос словам, на этих территориях реализуется концепция полицентризма - создания точек роста, центров производственной, деловой и социальной активности, что позволяет сократить маятниковую миграцию населения.

В пресс-службе уточнили, что к 2035 году ожидается увеличение численности населения новой Москвы до 1,6 млн человек, а количества рабочих мест- до 1,1 млн.

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по автодороге "Марьино-Саларьево" и выезду из поселка Коммунарка на МКАД. Он отметил, что открытие дорог не только разгрузит столичные магистрали, но и позволит жителям быстрее добираться до метро.

Автодорога "Марьино-Саларьево" проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Строительство новой трассы протяженностью 13,6 км началось в декабре 2017 года и завершилось в сентябре 2020-го.

Строительство выезда из Коммунарки на МКАД с транспортной развязкой началось в октябре 2017 года и также завершено в сентябре текущего года. В рамках проекта построено 7,4 км дороги, включая эстакаду-съезд в районе ТК "Фуд Сити".

Москва Саларьево Сергей Собянин Румянцево Андрей Бочкарев Владимир Жидкин Коммунарка

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