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Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин своим распоряжением поручил выделить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда дополнительные средства, которые поступят из резервного фонда правительства, сообщило правительство.

Ожидается, что 50 миллиардов рублей помогут расселить 1,16 миллиона квадратных метров, непригодных для проживания. Это запланировано на ближайшие годы.

В частности, Камчатский край получит 180 миллионов рублей на строительство домов, устойчивых к землетрясениям.

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