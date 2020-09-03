Борьба с коронавирусом обошлась Москве в 300 млрд рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На меры по борьбе с коронавирусом из бюджета Москвы были направлены порядка 300 млрд рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе Столыпинского форума в четверг.

"Мы видим на сегодняшний день выпадающие доходы (бюджета Москвы от последствий пандемии - ИФ) до полутриллиона рублей только в этом году. Плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты на борьбу с ковидом", - сказал он.

По словам Ефимова, эти средства были направлены на закупку расходных материалов, лекарств, дооборудование больниц и поликлиник.

"По сути дела мы простые больницы переоборудовали в инфекционные, а это не самая простая задача", - добавил заместитель мэра.