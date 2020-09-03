Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Москва из-за падения турпотока потеряла более 35 млрд рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2020 года туристический поток в Москву снизился на 6 млн человек, городской бюджет из-за этого недополучил более 35 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса экономической политики столицы в четверг.

По словам собеседника агентства, из-за закрытых границ часть сферы услуг, в первую очередь, индустрия гостеприимства, все еще не может вернуться к работе в полном объеме.

"Только за 1-е полугодие 2020 года Москва не досчиталась порядка 6 млн туристов, в сравнении с аналогичным показателем 2019 года падение превысило 50%: если в 2019 году за 1 полугодие к нам приехало 11,5 млн туристов, то в этом году цифра составила всего 5,5 млн", - рассказал источник.

По его словам, из-за этого бюджет города недосчитался порядка 35,6 млрд рублей поступлений.

"Тем не менее после снятия основных ограничений в Москве фиксируется рост внутреннего туристического потока. Только за июль в Москве уже побывало более 1,5 млн туристов из регионов РФ", - отметили в пресс-службе.

При этом, отметили в комплексе, сфера услуг показала быстрые темпы роста при выходе из карантинных условий, однако показатели прошлого года пока не достигнуты. Так, в июле 2020 года отставание от прошлогоднего показателя составило 3,5%, в июле - 6,2%.

Москва

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову

Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову

За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа
Дело журналиста Ивана Сафронова

Следствие ограничило адвоката Павлова в комментариях по делу Сафронова

Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Умершие знаменитости

Умер народный артист России Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев
Пандемия коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
ДТП с участием Михаила Ефремова

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым вернули ему деньги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');