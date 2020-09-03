В Москве с 4 сентября возобновят проведение конгрессов и выставок

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал в четверг указ, разрешающий проведение в полном объеме конгрессов и выставок в городе.

Отмечается, что с 4 сентября полностью возобновляется конгрессно-выставочная деятельность, но с соблюдением требований по предотвращению распространения коронавируса. В тексте указа напоминается, что требования были установлены управлением Роспотребнадзора по Москве.

Проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности было запрещено указом мэра Москвы 16 марта 2020 года.

Речь шла о мероприятиях на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях и помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно.

Позже, 25 марта, в Москве был введен запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая выставки на открытом воздухе и в помещениях, независимо от количества участников.