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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
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За сутки в Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 10 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

Число умерших с начала пандемии увеличилось с 4857 до 4867.

По последним данным, в столице выявлено свыше 264 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели почти 218 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий с пятницы проводить выставки и конгрессы в полном объеме. Организаторы будут обязаны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Москва коронавирус COVID-19

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