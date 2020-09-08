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Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4921 до 4933, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Сутками ранее оперативный штаб сообщил о 16 жертвах коронавируса в городе. Это максимум смертей с 21 июля, когда было зафиксировано 19 летальных исходов.

По последним данным, в Москве выявлено почти 268 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 223,5 тыс. человек.

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