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За сутки в России зарегистрировали еще 5 099 случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрировали еще 5 099 случаев COVID-19
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 099 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Накануне, 7 сентября, в России было 5 185 новых случаев COVID-19, 6 сентября - 5 195 случаев, 5 сентября - 5 205. Таким образом, суточный прирост в стране уменьшается четвертый день подряд.

За сутки умерли 122 пациента, выздоровели 6 772 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции, 17 993 умерших и 850 049 выписанных. Лечение продолжают 167 747 пациентов.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрированы 695 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 16 пациентов, выздоровели 1 250 человек.

Еще 210 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 147 - в Ростовской области, 146 - в Нижегородской области, 135 - в Московской области, 124 - в Ставропольском крае, 123 - в Свердловской области, 108 - в Воронежской области, 103 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

Коэффициент распространения инфекции в Москве во вторник составил 1,01. В России этот показатель равняется 1,05.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора. Это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 08 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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