Фестиваль "Круг света" в Москве отменен из-за коронавируса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Московский международный фестиваль "Круг света" перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение 10-го Московского международного фестиваля "Круг света" в 2020 году не представляется возможным. Мы обязательно порадуем вас интересными идеями и программой, подготовленной для юбилейного десятого фестиваля, в 2021 году", - сообщили организаторы на сайте фестиваля.

Фестиваль "Круг света" проходит в Москве ежегодно с 2011 года. В рамках фестиваля на фасадах зданий размещаются масштабные видеопроекции и световые инсталляции.