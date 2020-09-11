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Фестиваль "Круг света" в Москве отменен из-за коронавируса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Московский международный фестиваль "Круг света" перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение 10-го Московского международного фестиваля "Круг света" в 2020 году не представляется возможным. Мы обязательно порадуем вас интересными идеями и программой, подготовленной для юбилейного десятого фестиваля, в 2021 году", - сообщили организаторы на сайте фестиваля.

Фестиваль "Круг света" проходит в Москве ежегодно с 2011 года. В рамках фестиваля на фасадах зданий размещаются масштабные видеопроекции и световые инсталляции.

Хроника 09 января – 11 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Круг света Коронавирус

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