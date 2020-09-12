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Союз архитекторов запустил сбор идей по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов запустил сбор идей по использованию мавзолея Ленина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина в Москве, сообщили в пресс-службе организации.

По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина. Прием заявок продлится до 19 октября, а лучшие работы будут представлены 13 ноября.

Организаторы конкурса считают целесообразным преобразовать здание мавзолея в филиал музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке. Предполагается, что экспозиция должна быть посвящена истории проектирования и строительства мавзолея. Участникам конкурса предлагается разработать не только проект использования здания, но и организовать маршрут между музеем и зданием на Красной площади.

"Нахождение вождя Великой Октябрьской Социалистической Революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя", - говорится на сайте Союза архитекторов.

Предложение Союза архитекторов вызвало критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он заявил, что объявление конкурса можно расценивать как разжигание конфликта в обществе.

"Те, кто такого рода предложения вносят - они по сути дела поджигают внутри страну. Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда", - сказал Зюганов.

Союз архитекторов России

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