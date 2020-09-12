Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея имени Ленина не предполагает его снос, сообщил "Интерфаксу" глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.

"Это концептуальный, творческий конкурс, это никоим образом не политический конкурс. Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут. Мы очень переживаем за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут какие-то поползновения по его сносу. Мы ратуем за его сохранение", - сказал Шумаков.

Он подчеркнул, что Союз архитекторов предлагает использовать здание мавзолея как филиал музея архитектуры имени Щусева.

"Логика в этом достаточно жесткая. Тем более, они друг от друга находятся в 10 минутах ходьбы. Этим конкурсом мы пытаемся собрать банк данных, чтобы множество решений уже лежали готовыми. Также определится победитель конкурса, и за основу будет принята та концепция, которая в дальнейшем будет заложена", - добавил Шумаков.

Он подчеркнул, что Союз архитекторов не планирует отменять конкурс.

На протяжении некоторого времени в субботу запись о конкурсе на официальном сайте Союза архитекторов была недоступна. Шумаков пояснил, что текст о проведении конкурса редактировался.

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина. Прием заявок продлится до 19 октября текущего года, а лучшие работы будут представлены 13 ноября.