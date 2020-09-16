Мэрия Москвы заявила о планах в 2022 г. достроить Большое кольцо метро

Строительство западного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полностью завершить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки планируется в 2022 году, сообщается на сайте мэрии.

В сообщении отмечается, что после открытия всех станций БКЛ на ветке появятся пересадки на 20 станций 11 радиальных линий метро, на три станции Московского центрального кольца (МЦК), 13 станций Московских центральных диаметров (МЦД) и 11 станций железной дороги.

Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская", "Улица Новаторов".

В сентябре в столичном стройкомлексе сообщили, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии московского метро составляет 60%. Ранее также сообщалось, что запуск кольца на всем протяжении намечен на 2023 год.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.