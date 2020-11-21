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Станцию БКЛ метро "Электрозаводская" откроют в конце декабря

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Электрозаводская" может принять первых пассажиров уже в конце декабря этого года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"До начала декабря планируется завершить благоустройство у станции метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, а к 20-м числам декабря будем обкатывать станцию и до конца декабря намерены ее запустить с пассажирами", - рассказал он журналистам в субботу.

Бочкарев отметил, что в этом году на Большом кольце метро полностью будут готовы три станции. На западном участке БКЛ завершится строительство станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", на северо-восточном - "Электрозаводской".

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения.

На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

Москва БКЛ Электрозаводская

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