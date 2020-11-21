Станцию БКЛ метро "Электрозаводская" откроют в конце декабря

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Электрозаводская" может принять первых пассажиров уже в конце декабря этого года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"До начала декабря планируется завершить благоустройство у станции метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, а к 20-м числам декабря будем обкатывать станцию и до конца декабря намерены ее запустить с пассажирами", - рассказал он журналистам в субботу.

Бочкарев отметил, что в этом году на Большом кольце метро полностью будут готовы три станции. На западном участке БКЛ завершится строительство станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", на северо-восточном - "Электрозаводской".