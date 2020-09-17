На поддержку медицины и москвичей в период пандемии выделили 200 млрд руб.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы запланировало выделить 284 млрд рублей на расходы по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения города в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний день профинансированы расходы на 199,3 млрд рублей", - сказал Ефимов журналистам в четверг. По его информации, на начало сентября объем фактически оказанной помощи гражданам в связи с периодом временных ограничений и самоизоляцией составил 38,3 млрд рублей, поддержку получили более 8 млн москвичей.

"Свыше 2 млн человек - 16% населения Москвы - получили прямые выплаты из городского бюджета на 13,8 млрд рублей", - уточнил заммэра.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в свою очередь заявила, что в период пандемии прямые выплаты на сумму почти 7,6 млрд рублей получили москвичи в возрасте старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, соблюдавшие режим самоизоляции (около 1,9 млн млн).

По ее информации, более 63 тыс. семей получили ежемесячную денежную выплату на почти 106 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет, объем оказанной на сегодня помощи составил 4,9 млрд рублей.

"Из-за коронавируса значительно пострадал рынок труда. Поэтому мы не только упростили получение пособия по безработице, но и ввели региональную надбавку до 19,5 тыс. рублей. На это направлено свыше 1,3 млрд рублей. Выплаты получили более 91 тыс. москвичей", - сказала Ракова.

В пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы уточнили, что свыше 1 млн продуктовых наборов было выдано учащимся, для более 500 тыс. москвичей в период самоизоляции была организована доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь. На эти цели бюджет направил 4 млрд рублей.

Еще 3,5 млн собственников жилья получили освобождение от взносов на капремонт в многоквартирных домах за второй квартал на общую сумму 11,1 млрд рублей.

По данным мэрии, на приобретение медоборудования, включая перепрофилирование больниц, расходные материалы и лекарственные препараты было выделено более 43 млрд рублей. Свыше 25 млрд рублей было направлено на строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском, которое удалось выполнить практически за месяц.

Еще около 5 млрд рублей было потрачено на гранты федеральным и частным медицинским организациям на перепрофилирование коечного фонда организаций для больных COVID-19.

"Медики оказались на передовой борьбы с инфекцией, поэтому в Москве было принято решение о дополнительных надбавках к федеральным выплатам, на это выделено 9,3 млрд рублей", - заявили в пресс-службе.