Определен предмет охраны усадьбы Шаховской в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорнаследие утвердило предмет охраны особняка Шаховской, расположенного на Госпитальной площади в Лефортове. В предмет охраны вошли архитектурный облик здания, крыша, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов XIX века.

Дом княгини Шаховской на Госпитальной площади, 2https://t.co/UQm7f6f30E pic.twitter.com/28xJ7izsRS — Интересная Москва (@streetofmoscow) March 8, 2020

Теперь любую реставрацию можно будет проводить только с учетом предмета охраны, объяснил через пресс-службу руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Особняк является объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

Дом был построен по типовому проекту архитектора Осипа Бове в 1824 году для купца А.Н. Матвеева. Особняк выполнен в стиле зрелого ампира, с юга фасад оформлен ионическим портиком с пилястрами. Внутри спрятан дополнительный антресольный этаж.

В 1872 году дом купила княгиня Наталья Борисовна Шаховская. После смерти мужа она решила посвятить себя благотворительности, помогала доктору Федору Гаазу, а в 1864 году основала свою общину сестер милосердия. Дом на Госпитальной площади рядом с Военно-клиническим госпиталем она купила для общины.

Сестры жили по строгому уставу, близкому к монастырскому, ухаживали за ранеными и тяжелобольными, в том числе в эпидемию холеры 1872 года и выезжали на фронт в русско-турецкую войну 1877–1878 годов. В 1881 году община стала именоваться Александровской, в честь императора Александра II, а после смерти княгини Шаховской в 1906 году община стала носить ее имя.

После революции в здании усадьбы была открыта 29-я городская больница. В 1990-е годы проводилась реставрация интерьеров дома, были восстановлены расписные плафоны, а за домом был разбит сад.