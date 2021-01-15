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В Москве утвержден предмет охраны скоропечатни Левенсона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Департамент культурного наследия Москвы сообщил, что утвердил предмет охраны здания Товарищества скоропечатни Александра Левенсона - первой типографии в стиле модерн в столице и одного из первых зданий, построенных по проекту Федора Шехтеля.

В объект охраны включили композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания 1900-1909 годов, цоколь, уникальный лепной декор, зубчатые карнизы, барельефы, сохранившиеся исторические надписи, а также лестницы 1900 года, исторический паркет, декоративная метлахская плитка, дубовые оконные рамы и другие элементы интерьера более чем вековой давности.

Дом в стиле модерн стал одним из первых проектов Шехтеля. Скоропечатня (типография) заказала ему проект, считая, что эстетичную печатную продукцию невозможно выпускать в некрасивом, плохо оснащенном фабричном помещении.

Комплекс скоропечатни в Трехпрудном переулке состоит из двух частей: здания издательства и редакции в одной и производственного цеха в другой. И если производственное здание было предельно функционально, то административное было похоже на небольшой замок.

"В центре фасада высится увенчанная решеткой русская щипцовая двускатная крыша. В революцию она лишилась надписи "Т-во Скоропечатни Левенсонъ". Вторая надпись шла орнаментом между вторым и третьим этажами: "Товарищество скоропечатни АА. Левенсонъ". Она тоже была утрачена. Воссоздать ее удалось во время реставрации", - сказал через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Мосгорнаследие

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