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Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

По предварительной информации полиции, мужчина 1976 г.р., находится в состоянии алкогольного опьянения, он будет направлен на медицинское освидетельствование.

Пострадавших в результате ДТП нет, уточнили в управлении.

Ранее в американской дипмиссии сообщили, что неизвестный на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, речь идёт о гражданине России.

Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, посла США в тот момент Спасо-Хаусе не было, никто не пострадал.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный водитель внедорожника Range Rover "находится в состоянии ярко выраженного алкогольного опьянения".

Москва

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