Неизвестный врезался на машине в ворота резиденции посла США в Москве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, сообщили в американской дипмиссии.

Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, инцидент произошел около 16:20. За рулем автомобиля, по ее информации, находился россиянин.

Росс уточнила, что посла США в тот момент Спасо-Хаусе не было, никто не пострадал.

Неизвестный автомобилист был задержан сотрудниками посольства и передан местным властям, отметила она.