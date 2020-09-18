От коронавируса в Москве привились более 700 добровольцев

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - От коронавируса в столице вакцинированы уже свыше 700 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в интервью каналу "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, все они чувствуют себя хорошо. Собянин отметил, что добровольцев уже в полтора раза больше, чем требуется.

"Сорок тысяч человек должны пройти пострегистрационные испытания (вакцины - ИФ), на сегодняшний день уже свыше 60 тысяч заявились как добровольцы", - пояснил мэр.

Вакцинация добровольцев в столице началась 9 сентября.

Первая партия вакцины Sputnik V производства Института имени Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска – в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве.