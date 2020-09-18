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Трамп назвал срок производства вакцины от COVID-19 на всех американцев

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что его администрация рассчитывает к апрелю 2021 года получить такие объемы вакцины от коронавируса, которых хватит для иммунизации всех жителей Соединенных Штатов.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно доз вакцин для всех американцев к апрелю (2021 - ИФ) года", - сказал он на брифинге.

Согласно оценкам Трампа, до конца 2020 года в распоряжении американских властей будут не менее 100 млн доз вакцины, а затем масштабы ее производства вырастут, и каждый месяц станут доступны "сотни миллионов доз".

Трамп подчеркнул, что распределение вакцины начнется в течение 24 часов после ее одобрения надзорными органами, причем значительная часть препарата будет поступать через американских военных.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что в США широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса COVID-19 стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз вакцины. Позже на пресс-конференции президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придётся подождать чуть дольше - "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Однако до этого директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорил в Сенате, что вакцина будет доступной для американской общественности, скорее всего, в "конце второго квартала, в третий квартал 2021 года".

COVID-19 коронавирус США

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