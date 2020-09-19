В Москве начнут тестировать беспилотный трамвай

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу", - заявил Ликсутов журналистам в субботу.

"Мы верим, что за беспилотным городским транспортом - будущее. Такой автомобиль сможет использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю и строго придерживаться заданного расписания и маршрутов. Все эти положительные эффекты важны для нас", - добавил заммэра.

Он отметил, что уже сейчас по московским дорогам передвигается почти сотня беспилотных автомобилей, всего они преодолели почти 5 миллионов километров.

"Беспилотники помогут и снизить заторы, и повысить безопасность дорожного движения. Они исключат человеческий фактор при вождении, что позволит предотвратить более 70% аварий - именно столько происходит по вине водителей. Остальные 30% происшествий провоцируют другие внешние факторы",- отметил Ликсутов.