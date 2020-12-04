Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Президент РФ рассказал о создании беспилотных морских судов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия создает беспилотные морские суда, в том числе подводные в сфере оборонной промышленности, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны", - сказал Путин, выступая в пятницу на конференции по искусственному интеллекту в ходе основной дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".

Он отметил, что в России "немало компаний, которые делают то, о чем мы еще совсем недавно только мечтали". "По улицам некоторых городов уже у нас, пока в тестовом режиме, но тем не менее, ездят беспилотные автомобили", - сказал президент.

Говоря о сфере искусственного интеллекта, президент отметил, что в 15 регионах страны в полевых условиях испытываются комбайны с системами автономного управления. "Главные наши разработки в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных научных технологических заделах, причем мирового уровня. Причем они создаются не только в научных институтах, так и среди частных компаний, "Яндекс" занимает одно из первых мест в мире по исследованиям в области искусственного интеллекта, они входят, по-моему, в топ-5", - сказал он.

Путин подчеркнул, что нужно смело вести научный поиск там, где перспективы исследований пока не осязаемы. "Приходится действовать подчас и на ощупь, это я прекрасно понимаю. И таким направлением является то, о чем я уже упоминал, сильный искусственный интеллект, самообучающийся, когда машина сама будет решать любые задачи лучше человека, самообучаться, постоянно развиваться", - сказал президент. Он отметил, что именно здесь возможны невероятные открытия и технологические прорывы.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

СКР начал проверку из-за экстренных посадок самолета в Новосибирске

Пандемия коронавируса

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ
Пандемия коронавируса

Ледовый дворец оштрафован на 480 000 рублей за концерты Басты

В России коронавирус выявлен еще у 27 403 человек

В России коронавирус выявлен еще у 27 403 человек

Ущерб от циклона в Приморье предварительно оценили в 1 млрд руб.

Ущерб от циклона в Приморье предварительно оценили в 1 млрд руб.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');