Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5057 до 5069, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в столице выявлено 276,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели почти 237 тыс. человек.