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В России за сутки выявлено 6 148 новых зараженных коронавирусом

В России за сутки выявлено 6 148 новых зараженных коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрировано 6 148 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля.

Накануне в России впервые с июля количество выявленных случаев превысило отметку шесть тысяч. Рост выявлений отмечен с начала текущей недели, что объяснили увеличением количества сделанных тестов. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

Всего в стране уже 1 103 399 случаев заражение коронавирусом.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 860.

Еще 214 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 188 - в Московской области, 178 - в Ростовской области,165 - в Нижегородской области.

За сутки скончались 79 человек, число жертв за весь период выросло до 19 418.

Поправились и выписаны 909 357 человек, в том числе 2 895 за последние сутки.

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