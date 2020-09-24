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Часть "Перекрестков" и "Магнолий" закрыли в Москве за неношение масок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Работу нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" приостановили в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", - сказал Немерюк журналистам.

Глава департамента напомнил, что срок, на который приостанавливают свою работу тот или иной магазин, определяет суд. "Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли", - отметил он.

Немерюк пообещал, что рейды с целью контроля продивоэпидемических норм будут продолжаться в Москве и дальше.

Между тем в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг "Интерфаксу" уточнили, что речь идет об одном магазине сети "Магнолия" в Юго-Восточном административном округе и одном магазине сети "Перекресток" - в Центральном административном округе.

Москва Перекресток Магнолия

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