В Москве за сутки закрыли 6 магазинов, не соблюдавших масочный режим

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Шесть магазинов закрыли в Москве за сутки за несоблюдение масочного режима, сообщил руководитель департамент торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как сказал Немерюк журналистам в пятницу, была приостановлена деятельность магазинов, где "посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе "Пятерочка" и Eurospar".

Он отметил, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов.

Накануне, 24 сентября, Немерюк сообщил, что работу нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" приостановили в Москве из-за нарушения масочного режима.