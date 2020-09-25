Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:32Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Мэрия Москвы с понедельника переведет на "удаленку" 30% сотрудников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти столицы приняли решение перевести на удаленную работу с понедельника, 28 сентября, 30% персонала мэрии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.

Об этом Собянин написал на своем сайте. Он напомнил, что обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.

По словам Собянина, весной переход на "удаленку" помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте.

"Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня", - добавил столичный мэр.

Собянин в пятницу рекомендовал гражданам старшего поколения с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости и работать удаленно.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома
Пандемия коронавируса

В Москве под COVID-19 перепрофилируют еще восемь больниц

На западе Москвы ограничат движение из-за закрытия участка синей ветки метро

Дело депутата Мосгордумы Шереметьева направлено в суд

Пандемия коронавируса

В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

Пандемия коронавируса

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за COVID-19

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за COVID-19

За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Число случаев ОРВИ и гриппа в Москве за три недели выросло в три раза

Пандемия коронавируса

Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19

Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19
Пандемия коронавируса

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');