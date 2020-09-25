Мэрия Москвы с понедельника переведет на "удаленку" 30% сотрудников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти столицы приняли решение перевести на удаленную работу с понедельника, 28 сентября, 30% персонала мэрии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.

Об этом Собянин написал на своем сайте. Он напомнил, что обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.

По словам Собянина, весной переход на "удаленку" помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте.

"Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня", - добавил столичный мэр.

Собянин в пятницу рекомендовал гражданам старшего поколения с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости и работать удаленно.