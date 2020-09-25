17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Еще 17 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5 129 до 5 146.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано почти 282 тыс. случаев COVID-19, вылечились от инфекции более 242 тыс. человек. За минувшие сутки в столице зарегистрировано более 1,5 тыс. новых случаев COVID-19.