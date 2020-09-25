В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

В целом по России число заболевших превысило 7 тысяч

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По данным на пятницу, впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели была преодолена отметка в шесть тысяч.

За сутки умерли 108 человек, выздоровели 4 317 пациентов. Нарастающим итогом зарегистрированы 1 136 048 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период умерли 20 056 человек. Количество выписанных составило 934 146 человек.

Заболеваемость в регионах

В Москве суточный прирост случаев заражения коронавирусом оказался максимальным с 12 июня, когда сообщалось о 1 714 заболевших. За последние сутки скончались 14 человек, 1 227 человек были выписаны.

Еще 224 новых случая зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 208 - в Московской области, 187 - в Ростовской области, 168 - в Нижегородской области, 164 - в Воронежской области, 146 - в Ставропольском крае, 141 - в Ханты-Мансийском автономном округе. 138 новых случая выявлено в Кемеровской области, 137 - в Свердловской области, 121 - в Ульяновской области, 111 - в Самарской области, 107 - в Саратовской области, 105 - в Оренбургской области, 102 - в Красноярском крае. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.