Умерла вице-мэр Хабаровска Шапиро, болевшая коронавирусом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ушла из жизни вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у нее был лабораторно подтвержден коронавирус, сообщает краевой Минздрав на своей странице в социальной сети в воскресенье.

"Сегодня на 61-м году жизни скоропостижно скончалась вице-мэр города Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро. Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее", - сказано в сообщении.

В министерстве "Интерфаксу" уточнили, что Шапиро скончалась вследствие хронических заболеваний при лабораторно подтвержденном коронавирусе.

Ранее в мэрии Хабаровска "Интерфаксу" сообщали, что Шапиро ушла в отпуск в конце августа, далее ею был открыт больничный лист.

Обязанности первого заместителя мэра города по экономическим вопросам исполняет начальник управления экономического развития Александр Анисимов.