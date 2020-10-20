Хабаровских школьников досрочно отправили на каникулы из-за COVID-19

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации расширяют ограничения для сдерживания распространения коронавируса, новые меры затронут школьников и студентов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По сообщению ведомства, с 21 октября до 9 ноября на каникулы уходят школьники Хабаровского края, кроме северных районов региона, где нет зарегистрированных случаев коронавируса. Также со среды, 21 октября, вузы и ссузы края на один месяц переходят на дистанционный режим обучения.

Кроме того, ограничивается время работы баров, ресторанов и дискотек - до 23:00.

Из-за угрозы распространения коронавируса праздничные мероприятия по случаю 82-й годовщины со дня образования Хабаровского края отменены или перенесены в онлайн, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, традиционное краевое торжественное собрание заменит телеверсия с праздничным концертом. Конкурсы и экскурсии пройдут в социальных сетях учреждений культуры и спорта. Выставки и спектакли возможны только при условии социального дистанцирования.

За минувшие сутки в регионе выявлено 142 новых случая коронавируса. Всего 14 020 случаев заражения. Умерли 123 человека.