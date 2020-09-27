При обрушении надземного перехода в Ступине пострадали 13 человек

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине увеличилось до 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, это уточённые данные по состоянию на 9:40, трое из пострадавших госпитализированы.

В пресс-службе рассказали, что для проведения спасательных работ задействован вертолет.

Ранее в МЧС сообщили, что в поселке Октябрьский города Ступино по улице Заводская, владение 1 произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово. Тогда сообщалось о том, что пострадали шесть человек. Погибших в результате происшествия нет.