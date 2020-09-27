Число пострадавших от обрушения перехода в Ступине увеличилось до 25

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - При обрушении надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине пострадали более двадцати человек, сообщает в воскресенье телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. Пострадали 25 человек", - говорится в сообщении.

❗️Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе округа Ступино и министру здравоохранения региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны. pic.twitter.com/cLkOdJ829b — Телеканал 360° (@360tv) September 27, 2020

Как уточняется, в цехе предприятия ООО "ФМ Ложистик" обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра, он упал на инженерные коммуникации и повредил их.

Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения области Светлане Стригунковой оказать помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщили, что в поселке Октябрьский города Ступино по улице Заводская, владение 1 произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово. Погибших нет.