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МКАД остался самой опасной московской трассой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших на МКАДе с начала года превысило 50 человек, это наиболее аварийно-опасная магистраль Москвы, заявил врио начальника управления ГИБДД столичного главка МВД Алексей Диокин.

"За 8 месяцев текущего года на Московской кольцевой автодороге (МКАД) погибло 53 человека. Второй в рейтинге аварийно-опасных магистралей является Калужское шоссе – 10 погибших. Следом – Кутузовский проспект и 5 погибших в ДТП", - сказал Диокин журналистам во вторник на пресс-конференции.

Однако, он отметил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на этих магистралях ситуация улучшилась. "Так, на МКАДе в прошлом году было 59 погибших, на Калужском шоссе - 26 погибших. Что касается Кутузовского проспекта - в том году было 8 погибших", - сообщил представитель ГИБДД.

По словам Диокина, за 9 месяцев 2020 года, в Москве было зарегистрировано 5 536 ДТП, в которых 255 человек погибли и 6 279 человек получили ранения. "В том числе погибли три ребенка в возрасте до 16 лет и 466 детей получили телесные повреждения", - сказал он, отметив тренд на снижение аварийности дорог.

"Практически по всем позициям в сравнении с данными прошлого года отмечается серьезное снижение. Так, по количеству ДТП снижение на 15%, по погибшим на 19%, и по раненым на 17%. Эффект пандемии позитивно сказался на количестве ДТП в Москве", - добавил врио начальника управления.

Москва МКАД

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