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Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Восточный административный округ (ВАО) Москвы лидирует в рейтинге Госавтоинспекции по числу аварий с участием нетрезвых водителей за 8 месяцев текущего года.

Как сообщил врио начальника управления ГИБДД столичного главка полиции Алексей Диокин, на ВАО приходится 41 ДТП, в которых 10 человек погибли. Это наиболее опасный, с точки зрения дорожно-транспортной аварийности с участием нетрезвых водителей, округ.

Лидером аварийно-опасных с точки зрения пьяного вождения районных управ является Выхино-Жулебино (9 ДТП и 1 погибший).

На втором месте в рейтинге управления находится управа Дорогомилово - семь ДТП и один погибший. На третьем - управа Можайского района на западе Москвы с шестью ДТП, в которых один человек погиб, и районные управы Люблино и Марьино в Юго-Восточном округе. На их территории произошло по шесть аварий с одним погибшим.

"К слову сказать, и Троицкий и Новомосковский округ с учетом наличия дач тоже вносит свой негативный вклад в статистику. В Краснопахорском поселении шесть ДПТ и два человека погибли и в Московском - тоже шесть ДТП и один человек погиб за 8 месяцев этого года", - сказал врио начальника управления.

Всего за 8 месяцев текущего года в Москве было зарегистрировано 286 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 43 человека погибли и 354 получили ранения. "По отношению к общему числу ДТП, аварии с участием нетрезвых водителей составляют 6%. А число погибших в таких авариях составляет 19-20% от общего числа погибших", - подчеркнул представитель ГИБДД.

Большую часть нетрезвых автомобилистов составляют люди среднего возраста: 85% участвовавших в ДТП в нетрезвом состоянии - это люди до 45 лет. 92% от всех обозначенных участников ДТП, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - мужчины.

Максимально удельный вес в таких ДТП составляют лица с водительским стажем от 11 до 20 лет.

Москва ГИБДД

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