Мосгорсуд признал законным приговор по делу о катастрофе во "Внуково"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе приговор двум фигурантам, которые получили реальные сроки лишения свободы по делу о катастрофе самолета Falcon президента Total Кристофа де Маржери в 2014 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Постановление Солнцевского суда от 23 июля 2020 года в отношении Александра Круглова и Надежды Архиповой оставлено без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде. Собеседник агентства отметил, что жалоба третьего фигуранта - Романа Дунаева - сегодня не рассматривалась, поскольку он находится на изоляции из-за коронавируса.

В июле текущего года Солнцевский суд Москвы назначил наказание от 5 до 6 лет колонии поселения бывшему руководителю полетов аэропорта "Внуково" Роману Дунаеву и двум авиадиспетчерам - Надежде Архиповой и Александру Круглову - по делу о катастрофе самолета Falcon в 2014 году. Однако суд освободил от наказания по амнистии диспетчера руления "Внуково" Надежду Архипову.

Все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Авиакатастрофа во "Внуково"

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека - президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Как установил Следственный комитет России (СКР), непосредственной причиной крушения стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной, которая под управлением водителя Владимира Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу, при этом его действия не контролировал старший сменный инженер Владимир Леденев.

В свою очередь Дунаев, Архипова и Круглова, имея возможность предотвратить катастрофу, нарушили авиационные правила, из-за чего пилоты Falcon не узнали о движении спецмашины.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Дунаева, Архипову и Круглову к шести годам двум месяцам, шести годам, а также пяти годам десяти месяцам колонии общего режима соответственно. Защита и подсудимые, не признавшие вину, настаивали на оправдательном приговоре.

Мартыненко и Леденева Солнцевский суд в 2017 году приговорил к реальному лишению свободы, освободив обоих по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.