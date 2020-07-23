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Суд вынес приговор фигурантам дела о крушении Falcon президента Total

Диспетчера Надежду Архипову освободили по амнистии, еще двое фигурантов получили реальные сроки

Суд вынес приговор фигурантам дела о крушении Falcon президента Total
Диспетчер руления Надежда Архипова, диспетчер-инструктор Александр Круглов и руководитель полетов Роман Дунаев (слева направо) в Солнцевском суде
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Солнцевский суд Москвы приговорил к шести годам колонии-поселения бывшего руководителя полетов аэропорта "Внуково" Романа Дунаева по делу о катастрофе самолета Falcon президента французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году.

Как передал корреспондент "Интерфакса", еще двое фигурантов дела – диспетчер-инструктор Александр Круглов и диспетчер руления Надежда Архипова – получили 5,5 и 5 лет колонии-поселения соответственно.

Как следует из приговора, все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Согласно приговору судьи Екатерины Гришиной, все трое фигурантов осуждены к реальному лишению свободы. Однако диспетчера Архипову суд освободил от наказания со снятием судимости на основании постановления Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека – президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Как установил Следственный комитет России (СКР), непосредственной причиной крушения стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной под управлением водителя Владимира Мартыненко. Она выехала на взлетно-посадочную полосу при отсутствии контроля за действиями водителя со стороны старшего сменного инженера Владимира Леденева.

В свою очередь, Дунаев, Архипова и Круглов, имея возможность предотвратить катастрофу, нарушили авиационные правила, из-за чего пилоты Falcon не узнали о движении спецмашины.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Дунаева, Архипову и Круглова к шести годам и двум месяцам, шести годам, а также пяти годам десяти месяцам колонии общего режима, соответственно.

Защита и подсудимые, не признавшие вину, настаивали на оправдательном приговоре.

Мартыненко и Леденева Солнцевский суд в 2017 году приговорил к реальному лишению свободы, но освободил обоих по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Внуково Роман Дунаев Falcon Total Кристоф де Маржери

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